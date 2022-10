La folle protesta degli ecologisti: bucare le gomme alle auto parcheggiate

Sono giorni difficili per gli automobilisti torinesi, i quali non solo devono fare estrema attenzione ai criminali che rubano le vetture in tempi record, ma anche agli ecologisti che non si accontentano più solo di bloccare strade e autostrade. Nella notte di ieri mercoledì 19 ottobre 2022 alcuni attivisti hanno addirittura bucato le ruote di circa 20 Suv.