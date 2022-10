Roberto Baggio, che firma d'autore: l'autografo al tifoso è sulla Fiat Panda!

Il Divin Codino ha mandando in tilt i social per aver assecondato la richiesta, davvero particolare, di un tifoso incontrato per caso

20 . 10 . 2022

Scordatevi le magliette, i cappellini e persino alcune parti del corpo. L'autografo perfetto è quello che ha fatto Roberto Baggio assecondando la richiesta insolita di un tifoso, incontrato in una stradina di campagna. Il Divin Codino infatti non è riuscito a dire di no e si è messo ad autografare il cofano e la portiera di una Fiat Panda. Il video, postato su Tik Tok, e rilanciato anche su altri social, ha subito fatto impazzire tutti i fan della leggenda intramontabile del calcio italiano. "Adesso è incedibile" Dalle immagini si vede il tifoso che dopo aver fermato Baggio, sul ciglio della strada, gli chiede di firmargli la propria auto. Ma non è una vettura qualsiasi, bensì un Pandino: la mitica utilitaria Fiat, così amata dall'ex calciatore da possederne lui stesso una grigia in garage che usa per spostarsi tra le colline della sua Vicenza. "Uno qua e uno davanti al cofano, sì grazie. Impreziosiamo e non roviniamo: è incedibile adesso!", dice il tifoso mentre il Divin Codino divertito sta al gioco e si piega per firmare i due autografi sull'auto. Guarda il video Roberto Baggio firma la Fiat Panda di un tifoso! Da non perdere Tutte le news di Motori

