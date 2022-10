Con Carvago puoi vendere la tua auto all'asta direttamente da casa

Gli italiani impazziscono per le auto usate. Il problema di acquistare un'auto di seconda mano però è che non sempre la vettura riflette la reale descrizione del prorpietario: è per questo che Carvago , che opera sul mercato italiano da quasi un anno, ha deciso di lanciare la nuova piattaforma di aste online che assicura all'acquirente trasparenza e qualità. e .

Basta preoccupazioni!

Il più grande marketplace online d'Europa dà il benvenuto al nuovo portale con cui comodamente da casa si potrà vendere la propria auto scegliendo il miglior affare tra le varie offerte degli acquirenti. Jakub Šulta, CEO di Carvago, ha spiegato: "L'acquisto di auto usate ha per noi la stessa storia della vendita. Vogliamo innovare questa parte del business delle auto usate dalle fondamenta e offrire un servizio conveniente e trasparente. Il tutto su una piattaforma online, dove il cliente non è preoccupato di prendere la decisione sbagliata ad ogni passo sotto pressione. Abbiamo notato interessanti margini di miglioramento dell'esperienza del cliente. L'acquisto di veicoli oggi è un servizio confuso, senza regole e procedure chiare. Vogliamo essere noi a portare questo servizio a un livello superiore".

Anche Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia, ha parlato di questo nuovo progetto in relazione al mercato italiano: “Siamo orgogliosi di poter lanciare la nuova piattaforma di Carvago sul mercato italiano. Vogliamo offrire un servizio completo, in cui i clienti ottengano il miglior prezzo di mercato per la loro auto e i concessionari possano scegliere tra un’ampia gamma di auto di proprietari privati”.

La piattaforma

L'intero processo di acquisto dell'auto si svolge online, fino a quando il veicolo non viene ispezionato fisicamente da un tecnico, inviato da Carvago in un luogo prestabilito, ad esempio a casa del venditore. Il tecnico crea un esaustivo rapporto CarAudit sulle condizioni effettive del veicolo e, se corrisponde alle informazioni fornite dal venditore prima dell'asta, resta l’ultimo dettaglio del pagamento ed il trasporto del veicolo al vincitore dell'asta. Se il venditore non è soddisfatto del prezzo offerto o vuole semplicemente provare un nuovo prodotto, può rifiutare l'offerta finale dell'asta. Fino a quando l'offerta non sarà accettata, il venditore non sarà obbligato a nulla.

Gli italiani preferiscono comprare l'auto online: i motivi