Keanu Reeves presenta la sua Arch Motorcycle 1S

Dettagli

La sportiva è equipaggiata con un bicilindrico a V raffreddato ad aria da 2032 cc fissato al centro del telaio che eroga una potenza di 124 CV e una coppia massima di 156 Nm. Per quanto riguarda l'aspetto, ci troviamo di fronte ad una moto per nulla spigolosa, sulla quale spicca il grande faro tondo con luci a LED sul quale è presente il cupolino. Ai lati del serbatoio sono state inserite due prese d'aria. La forcella a steli rovesciato è regolabile, mentre l'impianto frenante è Brembo con ABS Bosch. Perchè la nuova 1S non è disponibile in Italia? La "colpa" è tutta dell'impianto di scarico, che non rispetta le nostre normative anti inquinamento. In attesa che venga resa "idonea" anche per il nostro paese, intanto è pronta per sfrecciare sulle roads d'America.

Keanu Reeves torna in sala tra moto e adrenalina