Sta arrivando GIC, il virtual influencer di Garage Italia

Garage Italia , Un'interessante novità è stata annunciata da Garage Italia, azienda che incrocia i settori della moda, del design e dell'industria automobilistica. La news si chiama GIC, ed è il primo virtual influencer dell'azienda in Made in Digital prodotto da Garage Italia Studio. Ma cos'è un virtual influencer? Un personaggio di fantasia, dalle sembianze umane, che si inserisce in programmi digitali. Il progetto nasce da uno specifico obiettivo a cui Garage Italia vuole arrivare: esplorare le opportunità del Web3.

Uno strumento di comunicazione

GIC si presenta come Brand Ambassador, ha già un suo profilo instagram come un vero e proprio influencer e promette di diventare un potente strumento di comunicazione in ambito blockchain, metaverso e NFT. Unito al già esteso network di artisti ed specialisti nel team di Garage Italia, permetterà a brand e aziende di cavalcare i trend e cogliere le numerose opportunità offerte. dall’universo digitale.

Le informazioni a riguardo in fase di teaser sono scarse, ma in realtà è una scelta voluta proprio dall'azienda: il progetto è ad oggi visibile su una landing page immersiva su cui compare un “countdown” che termina curiosamente il 7 novembre, giorno in cui ricorre il settimo compleanno di Garage Italia e GIC si rivelerà al pubblico. Non resta dunque che rimanere aggiornati.

