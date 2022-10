Udinese, terza maglia sostenibile insieme a Dacia

Prosegue la lunga collaborazione tra Dacia e Udinese. La Casa automobilistica del Gruppo Renault ha partecipato alla definizione del design della terza maglia della squadra friulana, ispirata proprio ai colori del brand romeno. Al centro della partnership tra Dacia e Udinese c'è l'attenzione all'ambiente: la maglia è infatti stata realizzata con materiali riciclati e sostenibili. Una soluzione già ampiamente in uso sulle auto del brand.

Dacia Spring, la citycar elettrica accessibile ed essenziale

I colori di Dacia per la maglia dell'Udinese

Forti di un accordo di sponsorizzazione che dura ormai da oltre un decennio, Dacia e Udinese hanno deciso di collaborare ancora una volta, stavolta per dare vita a una terza maglia molto speciale. Realizzata con filato di poliestere riciclato al 100%, e certificato dal Global Recycled Standard, la casacca è ispirata ai colori della Casa automobilistica: a partire dall'Orange Arizona, presente sui bordi di colletto e maniche, ispirato a una delle tinte iconiche della Dacia Duster. Mentre il colore di sfondo è sulle tonalità del grigio, arricchite da nuances di verde.

Quello dei materiali sostenibili è un argomento su cui Dacia è molto ferrata: sul Suv Duster, ad esempio, il 12% della plastica utilizzata è riciclata, una media molto più alta rispetto agli altri Costruttori. Un impegno per l'ambiente che si affianca all'ampia offerta di motori a GPL (di cui Dacia è leader sul mercato con una quota di quasi il 40%, e al lancio del primo modello elettrico del brand, la Spring di cui sono già stati immatricolati oltre 2mila esemplari. In attesa del primo modello ibrido, la Jogger, in arrivo sul mercato nei primi mesi del 2023.

