Marchisio "elettrico", sui social con Cupra Born

Cupra 100% elettrica

Sui social, dicevamo, Marchisio è apparso a bordo della Cupra Born 100% elettrica, dal design riconoscibile e finiture sportive, col suo motore da 231 CV e batteria da 58 kWh (62kWh)/150 kW. La vettura ha un’autonomia di 524 km (per ricaricarla bastare installare un Cupra Charger nella propria abitazione o utilizzare le stazioni di ricarica pubbliche) e un’accelerazione 0-100 in 7 secondi. Dalla sua ha anche una ricca dotazione, che si caratterizza per un alto tasso di tecnologia per un’esperienza di guida sempre più moderna. Comprende cerchi in lega da 18”, volante riscaldabile, touchscreen da 12”, climatizzatore Climatronic bi-zona, illuminazione ambiente per gli interni, sensori luci e pioggia, pedaliera in alluminio e Cupra Connect di 4ª generazione.

