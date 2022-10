Colpi di pistola dai rapinatori, lui fugge in moto a 278 km/h

Alcuni posti del sud America possono essere davvero pericolosi. A Buenos Aires per esempio, un uomo stava percorrendo l'autostrada Ezeiza- Cañuelas in sella alla sua Kawasaki Ninja H2R quando è stato affiancato da un'altra moto con due criminali armati che volevano rapinarlo. Sangue freddo e mente lucida, il centauro ha accelerato fino a raggiungere i 278 km/h ed ha fatto sparire le sue tracce, uscendo illeso dalla brutta situazione.

Cosa è accaduto

La scena è stata ripresa da una telecamera posizionata sul cruscotto della moto della vittima. Sulla prima moto che si avvicina sembra fargli segno di accostare, per poi sorpassarlo con l'intenzione di bloccargli la strada. Il primo gruppo è poi raggiunto dal secondo per far sì che l'uomo non sfuggisse, ed erano entrambi armati di pistola.

Il pilota però ha deciso di non fermarsi, rischiandosi il tutto per tutto. Quando i criminali si sono resi conto che non stavano ottenendo alcun risultato, hanno sparato un colpo, ma per fortuna l'uomo è riuscito a piegarsi evitando il proiettile. Immediatamente il tachimetro ha raggiunto i 278 km/h, e seppur andare a quella velocità sia stato pericoloso, di sicuro gli ha salvato la vita.

Alcuni hanno riferito che sulle autostrade Ricchieri ed Ezeiza-Cañuelas sono “famosi” episodi del genere. Anzi, da quel che si apprende sembra che spesso i rapinatori viaggino su moto di grossa cilindrata e che quindi riuscire a sfuggire sia quasi impossibile. Sembra proprio che all'uomo sia andata veramente bene!

