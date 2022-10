Ladro ruba la Bmw dei finanzieri in incognito: il furto finisce malissimo!

Tra tutte le automobili parcheggiate, alla fine ha scelto l'unica che non avrebbe mai dovuto puntare. A Brescia un ladro ha messo nel mirino una Bmw serie 3 , ignaro che fosse una civetta della Guardia di Finanza , che come riporta il Corriere di Brecia, era impegnata in un'operazione di osservazione e pedinamento in incognito di un sospettato. Quello che per il 20enne italiano doveva essere un semplicissimo furto d'auto , alla fine è diventato per le forze dell'ordine un arresto coi fiocchi.

Impossibile riconoscerla tra tante

Il ragazzo per rubare la Bmw, scelta con cura tra tutte le altre, ha prima spiato dentro i finestrini per controllare che fosse vuota e poi con un mattone ha sfondato un vetro per infilarsi nell'abitacolo. A vedere però tutta l'azione sono stati i finanzieri, che seppur nascosti e impegnati nel programma investigativo hanno dovuto abbandonare il proprio impegno per cogliere e fermare il ladro in flagranza di reato.

Il 20enne è finito quindi in manette con l'accusa di tentato furto e danneggiamento di una proprietà militare. E ieri mattina è stato ascoltato nell'udienza per direttissima che lo ha visto protagonista e in cui si è difeso spiegando che la vettura, non avendo stemmi, loghi o scritte identificative era uguale a tutte le altre e che non avrebbe mai potuto ricondurla a una pattuglia della Finanza.