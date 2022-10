MotoGP: maxischermo a Chivasso per tifare Bagnaia

TORINO - Tutti pazzi per Bagnaia. Il sogno sempre più vicino della conquista del Mondiale di MotoGP, mettendo fine a un'astinenza di quindici anni per la Ducati, di tredici per un pilota italiano in to class (Valentino Rossi nel 2009) e di addirittura cinquanta per un italiano su una moto italiana (Giacomo Agostini con MV Agusta nel 1972), sta scatenando la Pecco Mania.

Domenica 6 novembre, giorno dell'ultimo GP a Valencia, nel quale al torinese basterà un 14° posto (in caso di vittoria di Fabio Quartararo, altrimenti potrà anche collezionare uno "zero") per laurearsi campione del mondo della MotoGP, ci sarà una tribuna dedicata al Pecco Fan Club, che si sposterà in massa in Spagna. E chi non potrà andarci, ma anche per tutti i suoi concittadini, a Chivasso verrà allestito un maxischermo per seguire la gara.

Piazza D'Armi, l'ex Foro Boario della cittadina a nord est di Torino, si trasformerà in un'arena per tifare Bagnaia, che nonostante da ormai otto anni si sia trasferito a Pesaro per allenarsi con Valentino Rossi e la sua VR46 Riders Academy, resta molto legato alla sua Chivasso, dove vivono i genitori Pietro e Stefania e il fratello minore Filippo, mentre la sorella Carola da tempo è la sua assistente personale e persona più vicina insieme alla fidanzata Domizia.