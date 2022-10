Banda di ladri alla riscossa: si cercano gli "smembratori" di supercar

Le indagini dei Carabinieri

È stato lo stesso proprietario ad accorgersi dello smembramento della propria Mercedes il mattino seguente. Dopo aver chiamato i Carabinieri, questi sono intervenuti sul luogo per alcuni accertamenti. Non è la prima volta che questo tipo di furto avviene e neppure che le protagoniste siano auto di un certo valore. Precedentemente era successo anche con due BMW, anch'esse spogliate di molte loro componentistiche e pare che sia sempre lo stesso gruppo a circolare.

Nicola Cannistraci, vicesindaco e assessore alla sicurezza, si è così espresso: “Le forze dell'ordine non sono in capo al Comune, ma dipendono dallo Stato. Abbiamo già effettuato tavoli tecnici con Prefettura e Questura per trattare il fenomeno e siamo fiduciosi che in breve tempo i colpevoli vengano assicurati alla giustizia. I nostri carabinieri e la nostra polizia locale pattugliano il territorio a ciclo continuo. Quello che mi sento di dire alla popolazione è che è fondamentale contattare i numeri d'emergenza in qualsiasi occasione in cui ci si imbattesse in situazioni comunque anomale bisognose di accertamenti di personale qualificato”.

