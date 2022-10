Nascondono due immigrati nel bagagliaio dell'auto: l'inseguimento finisce con terribile schianto

La tentata fuga finisce... con uno schianto

L'episodio è avvenuto in viale Matteotti; i Carabinieri avevano fermato l'auto, una Volkswagen Passat, per un controllo. Gli occupanti della vettura, che aveva targa francese, sono però ripartiti a tutto gas per sfuggire alle autorità. Inseguiti dalle Gazzelle dei Carabinieri, dopo qualche metro sono finiti fuori strada con tutta la Passat.

Espulsi e denunciati

Degli otto immigrati clandestini, quattro sono riusciti a fuggire subito dopo lo schianto, scappando verso la tangenziale. Gli altri quattro erano tutti senza documenti. Portati in caserma per le procedure di segnalazione, sono poi stati inviati in questura a Torino ed espulsi dal Paese. Il conducente e il passeggero sul sedile anteriore sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

