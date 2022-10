Batman Evra, Halloween show su una Mercedes da 200mila euro VIDEO

Halloween è un'occasione di festa per tante persone che non vedono l'ora di divertirsi mascherandosi, chi con costumi a tema horror, chi con abiti carnevaleschi. Tra di essi, non mancano i calciatori, e soprattutto non poteva mancare uno dei più eccentrici in circolazione, sebbene si sia ritirato dall'attività agonistica: è Patrice Evra , ex terzino della Juventus, protagonista sui social assieme a una Mercedes molto particolare, che avevamo già visto l'anno scorso.

Evra si traveste da Batman e la sua Mercedes diventa la “Patmobile”

La Mercedes SLS AMG di... "PATMAN"

Evra, oggi 41enne e in bianconero dal 2014 al 2017 (due volte campione d'Italia), dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è diventato un vero e proprio intrattenitore dei social, con il suo sorriso e il suo stile sempre allegro e votato al divertimento. L'ultimo video pubblicato oggi non fa eccezione. Il francese indossa un costume da Batman ed è in compagnia di una Mercedes SLS AMG nera. La coupé tedesca è una vettura customizzata: lo si nota dal fatto che la targa reciti "PATMAN", chiaro gioco di parole tra il PAT di Patrice e Batman.

Che sound, il V8 aspirato!

Evra si mette a ballare a ritmo sfrenato, per poi mettersi al volante della Mercedes e dare anche un colpo di gas a favore sdei suoi follower. Un bel sound, non c'è che dire: la SLS AMG infatti è dotata di un motore V8 aspirato da 6,2 litri (al momento del lancio sul mercato, nel 2010, era l'otto cilindri più potente al mondo per un'auto stradale) da non meno di 571 cv. Per Evra un Halloween a suon di prestazioni e... balletti.