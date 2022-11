Si fa prestare l'auto dall'amico, va in Francia e la vende a sua insaputa

L'automobile è qualcosa che proprio a nessuno piace prestare. Sarà perchè ce ne prendiamo estremamente cura, perchè abbiamo paura che qualcuno ce la possa danneggiare o perfino...rubare. Chissà cosa avrà pensato questo povero uomo di Trieste che si è visto portar via la vettura da un amico (o almeno lo era stato fino a quel momento) il quale ha ben pensato di rivenderla in Francia senza dirgli nulla.

E menomale che era un amico!

Il povero malcapitato di questa storia, ormai 5 anni fa, aveva accettato di prestare la sua automobile nuova ad un suo amico il quale a detta sua non riusciva a portare le buste della spesa perchè troppo pesanti e dannose per i suoi problemi alla schiena che gli causavano molto dolore. Il giorno seguente, il proprietario della vettura ha ricontattato l'uomo per riaverla indietro, ma si era sentito rispondere che doveva ancora fare alcune compere e caricare altre buste nel bagagliaio. Il campanello d'allarme è stato immediato e così, l'uomo ha deciso di fare un veloce controllo di questo presunto amico sulle sue pagine social, scoprendo che si trovava Francia per rivendere l'auto. Lo ha così richiamato chiedendogli spiegazioni, ma di tutta risposta ha ricevuto solo insulti e minacce. Il povero malcapitato ha sporto denuncia, ma solo recentemente, a distanza di 5 anni, i Carabinieri di Aurisina hanno rintracciato il ladro durante un controllo: stava andando in Portogallo a bordo di un pullman, ma aveva sulle spalle un mandato di cattura per appropriazione indebita. Ora è rinchiuso nel carcere del Coroneo.

