Benzina: dati più rincuoranti, scende al self a 1,685 euro al litro

All'orizzonte si è accesa di nuovo una speranza per quanto riguarda i prezzi dei carburanti . L'anno del 2022 è stato più difficile di quanto si potesse immaginare per l'elevato costo della benzina, e seppur qualche volta ci siano state delle discese il tempo in cui i prezzi rimanevano bassi è stato poco. Un lieve calo è di nuovo tornato e si spera che non ci siano "cambi di rotta repentini".

Quotidiano Energia ha elaborato dei dati per cui il prezzo nazionale praticato della benzina in modalità self service è a 1,685 euro al litro, con diversi marchi compresi tra 1,678 e 1,691 euro al litro (no logo 1,684).

I costi

Al servito, invece, la benzina è a 1,833 euro al litro con gli impianti colorati che praticano prezzi tra 1,769 e 1,887 euro al litro (no logo 1,740). Per quanto riguarda il diesel, in modalità self, il prezzo registrato è di 1,867 euro al litro con le compagnie tra 1,863 e 1,871 euro al litro (no logo 1,868). Sul fronte servito il prezzo medio segnalato è di 2,011 euro al litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi medi compresi tra 1,951 e 2,069 euro al litro (no logo 1,921).

Passiamo al Gpl. Questo si attesta fra 0,779 e 0,796 euro al litro (no logo 0,767). Per finire c'è il metano che si posiziona fra 2,106 e 2,961 euro al litro (no logo 2,214).

L'Europa conferma lo stop alla vendita di veicoli a benzina e diesel dal 2035