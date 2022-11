Dalla Ferrari di Chiesa alla Lamborghini di Lautaro: è Juve-Inter supercar!

Domenica 6 novembre non è una giornata da segnare sul calendario solo per i tifosi romanisti e laziali con il Derby all'Olimpico; la prima settimana di novembre è ricca di incontri sportivi e a chiuderla c'è anche il Derby d'Italia. A scendere in campo all'Allianz Stadium di Torino saranno la Juventus e l'Inter alle ore 20.45.