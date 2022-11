Volkswagen Amarok The Beast 2.0: l'arma off-road di Delta 4x4

C'è un nuovo Volkswagen Amarok in città, sebbene i percorsi urbani non siano il suo ambiente ideale. Si chiama The Beast 2.0, ed è concepito per le grandi avventure off-road. È stato realizzato dal tuner tedesco Delta4x4, che come suggerisce il nome è specializzato nell'apportare modifiche ai più famosi veicoli fuoristradali.