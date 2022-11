Lui va in bagno e lei gli ruba la macchina: la cena romantica finisce male!

State attenti alla persona con cui andate per il vostro primo appuntamento: potreste rimanere vittime di un episodio alquanto spiacevole. Come accaduto a un uomo della Georgia , USA , la cui cena romantica si è trasformata in un vero e proprio incubo dopo che la sua accompagnatrice ha rubato il suo pick-up facendosi inseguire dalla polizia .

L'incredibile dinamica del furto

Le forze dell'ordine hanno riferito che Wesley Burson ha conosciuto la 37enne Jenifer Lee Gray su un'app di incontri. Dopo il classico primo appuntamento, lui le ha prenotato un Uber per poterla riportare a casa sua. Tuttavia, quando Burson è andato in bagno, ha sentito il suo pick-up accendersi all'improvviso e ha subito scoperto che Gray era appena fuggita a bordo di esso. Burson ha immediatamente chiamato il 911 e un agente di polizia ha individuato il veicolo rubato, cercando di fermare il traffico. Tuttavia, Gray non era disposta a fermarsi e ha accelerato a oltre 160 km/h nel tentativo di scappare.

Gli agenti sono riusciti a bloccare Gray solo dopo che un membro dell'unità H.E.A.T dell'ufficio dello sceriffo, in piedi sull'interstatale, ha usato uno stop stick (una barra per arrestare i veicoli) per rallentare il pick-up. Un agente ha poi eseguito una manovra per fermare la fuggitiva. "Sull'interstatale, la velocità era di oltre 160 km/h, lei guidava in modo spericolato, cercando di sterzare e colpendo la nostra auto di pattuglia", ha dichiarato a Fox 5 Atlanta Toby Nix, sergente dello sceriffo della contea di Coweta. La donna è stata trasportata in ospedale per una valutazione. È stata poi arrestata e trasferita nel carcere della contea di Coweta e accusata di furto e tentativo di eludere un agente di polizia.