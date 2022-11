Alfa Romeo, ecco quando arriva la Tonale ibrida plug-in

Tonale, 275 cv alla spina

La Tonale con la spina sarà dotata di un powertrain formato da un motore endotermico a benzina da 1,3 litri accompagnato da un'unità elettrica e da un pacco batterie da 15,5 kWh. Complessivamente, il sistema erogherà 275 cavalli, abbastanza da renderla la versione più potente tra quelle proposte sul nostro mercato. L'autonomia solo in elettrico con una ricarica completa sarà di 80 chilometri nel ciclo cittadino, 60 in quello combinato. Brillanti le prestazioni: la Casa dichiara un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,2”, vale a dire oltre 2 secondi e mezzo migliore rispetto alla versione mild hybrid 1.5 da 160 cv.

La Tonale plug-in hybrid sarà la prima Alfa dotata di un grado elevato di elettrificazione, nell'ottica del piano che punta a rendere quello del Biscione un brand tutto elettrico dal 2027.