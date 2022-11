C'è una Ferrari campione del mondo! Secondo titolo di fila

SAKHIR – Ferrari campione del mondo per il secondo anno consecutivo. Ovviamente non si tratta della Formula 1, ma del FIA WEC (World Endurance Championship). Alessandro Pier Guidi e James Calado si sono infatti laureati campioni con la 488 GTE Evo 2020 #51 di AF Corse in LMGTE Pro per la seconda stagione di fila. Oltre al titolo piloti, la Rossa ha inoltre portato a casa anche il Mondiale costruttori, portando a sedici i titoli vinti nella storia delle corse endurance. Decisiva un’avvincente 8 Ore del Bahrain, che ha permesso alla Ferrari di riconfermarsi sul tetto del mondo.