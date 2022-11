Lamborghini Huracán Sterrato, la prima supercar non solo per l'asfalto

Le strade che percorrono le supercar sono infinite. Non era proprio così il famoso detto, ma lo prendiamo in prestito e lo modifichiamo per spiegare cosa dobbiamo aspettarci da Lamborghini Huracán Sterrato : un'auto che mostra il cambiamento rispetto alla supercar che conosciamo. Nata da un progetto che Giorgetto Giugiaro anticipò, con Italdesign, nella Parcour concept nel 2013 , è un modello in grado di muoversi tra due estremi: supersportiva e off-road.

Anche su terreni non asfaltati

Appuntamento all'Art Basel di Miami, il prossimo 30 novembre, per comporre la scheda tecnica della Huracan Sterrato, che avrà un motore V10 aspirato. Modifiche all'assetto prevedono un miglioramento dell'angolo d'attacco e, soprattutto, dell'angolo d'uscita grazie a nuove forme del diffusore. L'altezza da terra, se confermerà i valori della show car, sarà superiore di 47 millimetri.

Le prime immagini ufficiali, non più muletti di sviluppo, mostrano le gomme all terrain Bridgestone Dueler, con un tassello in grado di mordere anche fondi non asfaltati. Le carreggiate adottano protezioni in plastica, come anche le nuove soglie sottoporta, il frontale con un simil-skid plate.

L'ultima Lamborghini non elettrificata

Dell'avantreno sono i fari di profondità, supplementari, a prendersi la scena. In vista sono anche le barre al tetto, per moltiplicare la funzionalità della Lamborghini Huracan e montare portapacchi utili a trasporti "eccezionali" per una supersportiva. L'airscope accomuna la Sterrato alle Huracán più corsaiole, con la presa dinamica a convogliare aria verso il V10. In coda, ha un disegno specifico lo spoiler a ponte tra i due archi passaruota.

Huracán Sterrato sarà l'ultima Lamborghini a essere presentata e priva di una motorizzazione elettrificata. Dal 2023 scopriremo tutti i nuovi progetti ibridi.

