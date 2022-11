Totti porta l'Italia ai Mondiali? Spunta un messaggio social misterioso

Un altro Mondiale senza la nostra Nazionale. Qualcosa di impensabile dopo la resurrezione dell’Europeo dalle ceneri del disastro della gestione Ventura. Eppure è successo: niente Qatar per gli Azzurri di Mancini che saranno tutti a casa, sul divano, a vedere le partite come dei tifosi qualunque dal prossimo 20 novembre.

Ma non tutto è perduto, c’è ancora una speranza. No, non è l’improbabile ripescaggio dell’ultimo minuto, a “salvare” l’Italia dalla “depressione calcistica" ci pensa uno che sa benissimo come si vince un Mondiale, Francesco Totti.

La storia misteriosa

L’ex capitano della Roma e protagonista della Nazionale vincente nel 2006, si è fatto carico delle delusioni di milioni di tifosi e ha postato un simpatico video sui suoi social, che rimarrà visibile solo per 24 ore e che lancia su Instagram l'hashtag #ItaliaInQatar. “Ciao ragazzi, oggi pensavo che un’altra volta senza Italia nun se po', e allora ce la porto io in Qatar. Tranquilli, non vi deluderò”.

Un annuncio a sorpesa, per gli oltre 4 milioni di follower che lo seguono sul suo profilo, ricco di mistero e di grandi aspettative. Che avrà voluto dire il Capitano? Sicuramente, nei prossimi giorni, ne sapremo di più!