Riesce a non pagare il pedaggio per 15 anni: tassista indebitato

Un tassista della provincia di Napoli è riuscito ad aggirare il Telepass da cui spesso transitava per poter accedere alla Tangenziale di Napoli per ben 15 anni, un tempo lunghissimo in cui l'uomo non ha mai sborsato un soldo per il pagamento del pedaggio. Una storia incredibile, considerato il lungo tempo, ma più vera che mai. Fortunatamente però il suo stratagemma è finito grazie alla Polizia che, dopo aver capito a che gioco stesse giocando, è riuscita a denunciarlo.