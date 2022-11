Che sorpresa per Cardinale! A Sidney trova un SUV con il logo dello scudetto del Milan

Le sorprese sono belle soprattutto quando sono originali. E questo lo può ben dire Gerry Cardinale , fresco proprietario del Milan e fondatore di RedBird, che nel suo viaggio in Australia per impegni non legati ai rossoneri, ha ricevuto una sropresa di fronte un hotel. Ma di che si tratta? Di un SUV che sulla portiera ha inciso lo scudetto AC Milan e il logo della Curva Sud, cuore pulsante dei rossoneri.

La sorpresa

L'accoglienza a Sydney si può dire che sia stata delle migliori per il numero uno di RedBird. Qualcosa che di certo neppure lui si aspettava. Cardinale ha acquistato il Milan la scorsa estate. Il SUV che si è trovato davanti a un hotel della città portava la scritta sopra “Campioni d'Italia” sulla portiera anteriore destra, accompagnato dallo scudetto AC Milan e logo della Curva Sud, “posto” in cui il vero tifoso si catena. Il blasone del Milan e fortissimo anche "Down Under"

La Ferrari di Barbie esiste ed è un F40 tutta rosa