Perugia, autofficina celava una discarica abusiva: sequestrata dalla GdF

Brutta scoperta in quel di Perugia. Una vicenda molto simile a qualla accaduta pochi mesi fa in Emilia-Romagna, dove due meccanici nei guai: nascondevano un "cimitero" di auto abbandonate . Nella periferia del capoluogo umbro, la Guardia di Finanza ha sequestrato un'area di circa 650 metri quadri colma di vecchie auto .

Inquinamento alla luce del sole

L'operazione è stata condotta grazie alla collaborazione di diversi comparti delle Forze dell'Ordine, tra le quali il Comando Provinciale, il Reparto operativo aeronavale di Civitavecchia e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Il terreno incriminato sorgeva in una zona periferica del capaoluogo umbro: in realtà si tratta di una parte di terreno facente parte di un'area molto più estesa nella quale sorge un'autofficina e un deposito di auto da rottamare. Quello che però non figurava, era proprio questa discarica abusiva composta da 78 autovetture, vecchie, rotte e impolverate, lasciate marcire sotto il sole senza alcuna protezione. Ovviamente i titolari delle due imprese sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Perugia con le accuse di esercizio abusivo delle attività di gestione dei rifiuti e di autodemolizione nonché per inquinamento delle acque reflue sottostanti.

