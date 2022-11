Benzema, Ancelotti e non solo: BMW regala auto costosissime al Real Madrid

Essere un calciatore del Real Mdrid non significa solo appartenere ad uno dei club più prestigiosi e ricchi del mondo. I blancos hanno stretto da tempo una partnership con BMW e l'azienda tedesca non è nuova alla decisione di ricoprire di regali gli atleti. Stavolta, sono state consegnate a tesserati della squadra maschile, femminile e quella di basket, nuovissimi (e costosissimi) modelli elettrici a loro scelta.

Blancos in BMW

L'azienda tedesca è partner ufficiale del Real Madrid da diverso tempo e per questo ha deciso di "premiare" i campioni in carica della Liga Santander. Ai tesserati è stata data anche la possibilità di scegliere tra i modelli elettrici SUV iX e la berlina i4 (riservate ai calciatori), mentre la nuova BMW i7 è destinata alla presidenza e dirigenza. Inoltre, BMW ha informato giocatori e allenatore che per le prossime tre stagioni avranno a disposizione le nuovissime iX1, iX3 e i7.

La i4 è stata scelta da Carlo Ancelotti, Karim Benzema e Courtois, mentre la iX si aggiungerà al garage di Tony Kroos, Luka Modric e Rodriguez. La prima è disponibile sul listino nuovo auto al prezzo base di € 150.400 ed è equipaggiata da un 544 CV e 400 kW di potenza e un autonomia di Infinity - -Infinity Km. Il secondo modello invece è disponibile sul listino nuovo auto al prezzo base di 84.000 mila. La 5 porte è disponibile nelle versioni da 340 a 544 CV / 250 - 400 kW di potenza e un autonomia di Infinity - -Infinity Km.

