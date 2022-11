Da Agnelli a Pjanic, a tifare Ferrari c'è anche la Juventus

Quello ad Abu Dhabi è l'ultimo gp dell'anno, l'ultimo gran premio in carriera per Sebastian Vettel. Per incoraggiare la Ferrari, sul circuito di Yas Marina sono arrivati due ospiti speciali, Andrea Agnelli, presidente della Juve e Miralem Pjanic. L'ex centrocampista bianconero ha documentato tutto via social con foto e video. Sul suo profilo Instagram Pjanic ha postato uno scatto con il presidente Agnelli, aggiungendo la frase "Con il boss" e un cuore rosso: la reunion bianconera ad Abu Dhabi ha esaltato i tifosi Juve, ma anche quelli del Cavallino che hanno mostrato di apprezzare a suon di like. Tra i primi mi piace bianconeri è arrivato quello di Dusan Vlahovic, seguito da Locatelli e tre ex come Benatia, Storari e Matri. Tra gli ospiti anche l'ex bianconero Evra, i due campioni olimpici, Usain Bolt e Marcel Jacobs, e l'influencer Khabi Lame.