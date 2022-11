Clamoroso a Napoli: distruggono una Lamborghini da 200mila euro in autostrada! VIDEO

Certe auto bisogna saperle guidare. L'adrenalina di avere un motore V10 da 640 cv, un tratto autostradale sgombro di vetture, la tentazione dal premere l'acceleratore, salire con la velocità e filmare tutto per i social può giocare infatti brutti scherzi. Scherzi che possono rivelarsi anche molto costosi. Come il clamoroso incidente avvenuto la mattina del 20 novembre scorso sulla A16 Napoli-Canosa, in cui una Lamborghini Huracán da oltre 200mila euro è finita avvolta dalle fiamme e ridotta in cenere. Miracolosamente illese le due persone a bordo.