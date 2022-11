Angel Di Maria, oltre il pallone le supercar: la sua collezione

Nelle terre del Qatar, Angel Di Maria con la sua squadra è pronto a conquistarsi la coppa dei Mondiali. Non ce l'ha fatta nel 2014, quando la vittoria poteva vederla lì vicino a lui, ma gli è poi stata strappata dai suoi avversari, con la Germania che risultò vincitrice. Ma nel calcio, come in qualsiasi altro sport, non si smette mai di combattere per il podio.