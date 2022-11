Caro carburanti: prezzi ancora in calo, soprattutto quello del diesel

I prezzi aggiornati

In base ai dati elaborati da Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,695 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,682 e 1,701 euro/litro (1,699 per le pompe bianche). Il prezzo medio praticato del diesel invece, scende 1,794 euro/litro: le compagnie oscillano tra 1,778 e 1,810 euro/litro, mentre le pompe senza logo si attestano su 1,794.

Al servito invece, il prezzo medio della benzina è di 1,844 euro/litro: le grandi compagnie vanno da 1,775 a 1,895 euro/litro, mentre i distributori senza marchio si aggirano intorno a 1,754. Per quanto riguarda il diesel, il prezzo scende a 1,943 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie che praticano prezzi compresi tra 1,871 e 2,000 euro/litro (senza logo 1,848).

Il Gpl varia tra 0,769 a 0,785 euro/litro (prezzo poco inferiore nelle pompe bianche 0,755), mentre il metano auto si colloca tra 2,047 e 2,416 (no logo 2,129).

