La Ferrari di Binotto: fotografia di un’era

ROMA - Mattia Binotto e Ferrari è un'avventura ai titoli di coda. La permanenza dell'ingegnere italiano nel ruolo di team principal della scuderia in Formula 1 è in dirittura d'arrivo, con le dimissioni sul tavolo del Cavallino. In caso di addio, si concluderebbe un'esperienza quasi trenennale per Binotto che ha cominciato la sua avventura in Ferrari nel lontano 1995, arrivando poi all'attuale incarico nel 2019.