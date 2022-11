L'incredibile idea salva pedoni: dalle strisce fuoriescono...

Sicurezza e pedoni , un tema sempre attuale. Con l'obiettivo di ridurre il numero di incidenti mortali, sempre più spesso vengono introdotte norme che servono a salvaguardare gli utenti della strada. A volte capita anche che qualcuno ci prenda la mano e realizzi dei lavori "visionari" in grado di diventare virali sul web. Proprio come il video apparso sulla pagina social Nuelarchitect, che mostra uno strumento fantascientifico in grado di proteggere i pedoni. Ma, vi avvisiamo subito: è tutto chiaramente un fake .

I ragazzi attraversano la strada e...

Nel filmato si notano due ragazzi intenti ad attraversare la strada mentre un'auto dalla carrozzeria bianca sta arrivando verso di loro. I due giovanissimi hanno però il passa spedito e sicuro: perché non appena poggiano i piedi sulla strada, dall'asfalto fuoriescono delle barre a forma di mezzaluna, sia da destra che da sinistra, che sostanzialmente avvolgono i due pedoni (lasciando ovviamente gli spazi per respirare) frapponendosi fra loro e le auto in arrivo. I due riescono così ad attraversare incolumi la strada. A un occhio attento, però, si nota come sia tutto frutto della computer grafica. Di certo, sarebbe un'invenzione utile. Chissà se fra tanti anni la vedremo veramente sulle nostra strade.

