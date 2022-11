Una Rolls Royce per tutti: il regalo del principe per la Nazionale che batte l'Argentina

Contro ogni pronostico l'Arabia Saudita ha battuto l'Argentina. Il match vinto ha fatto scoppiare il paese di gioia e il più orgoglioso della propria Nazionale è stato senza dubbio il principe bin Salman Al Saud, il quale ha voluto premiare ogni calciatore saudita occupato nel Mondiale di Calcio in Qatar con una costosissima Rols Royce!

Un'auto per ogni campione

Mentre il Sovrano annunciava festa nazionale per tutta la giornata del 23 novembre a seguito della vittoria della sua Nazionale contro la favoritissima Argetina di Lionel Messi, i calciatori biancoverdi ricevevano una notizia davvero inaspettata: ilprincipe bin Salman Al Saud ha promesso a ogni calciatore una Rolls Royce Phantom ognuna del valore di 500 mila euro, (circa 13 milioni di euro per le 26 vetture complessive da regalare ). Il modello è senza dubbio uno dei più lussiosi mai creato dall'azienda britannica e dei più potenti, equipaggiato con un motre <>motore 6.7 V12 biturbo, capace di erogare 600 CV. La velocità massima raggiungibile è di 250 km/h e può accelerare da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi.

