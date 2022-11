Maserati, Alessandro Borghi e Matilda De Angelis si sfidano al volante della Grecale

"Ogni giorno è eccezionale, e la notte?": è con questo incipit che inizia il viaggio di Alessandro Borghi e Matilda De Angelis, che a bordo di due Maserati Grecale Trofeo, interpretano se stessi alla scoperta di luoghi e scorci di Roma: una sorta di sfida tra i due, per decretare chi conosca meglio le strade della Capitale. I due celebri attori sono infatti i protagonisti dello spot "Maserati Grecale. An exceptional night in Rome", in cui raccontano la Città Eterna attraverso il nuovo Suv della Casa modenese.