Rolls-Royce Spirit of Innovation, l'aereo elettrico più veloce del mondo

Spirit of Innovation , il primo aereo 100% elettrico Rolls-Royce , sta contribuendo a dare forma al futuro del marchio. Un futuro, quello che si auspica la Casa britannica premium, con vista sul 2050, quando dovrà essere raggiunta la neutralità di carbonio. E i nuovi record del mondo ottenuti dal velivolo "green" aiutano certamente in tal senso.

Tutta la velocità di Spirit of Innovation

Spirit of Innovation ha infatti stabilito due nuovi record mondiali: ha raggiunto la velocità massima di 555,9 km/h su 3 km e 532,1 km/h su 15 km durante una prova effettuata nel Wiltshire, in Inghilterra. "Rivendicare il record mondiale di velocità completamente elettrica è un risultato fantastico per il team e per Rolls-Royce - ha dichiarato Warren East, CEO del marchio -. Vorrei ringraziare i nostri partner e in particolare Electroflight per la collaborazione nel raggiungere questa svolta pionieristica".

Rolls-Royce esulta

Il record su 3 km ha battuto il precedente di 213,04 km/h, stabilito nel 2017 dal velivolo acrobatico 330 LE motorizzato Siemens. "Volare sullo Spirit of Innovation a queste incredibili velocità e aver battuto il record mondiale di volo completamente elettrico è un'occasione importante - afferma Phill O'Dell, pilota collaudatore e direttore delle operazioni di volo Rolls-Royce -. Questo è il momento clou della mia carriera ed è un traguardo incredibile per tutta la squadra. L'opportunità di essere in prima linea in un altro capitolo pionieristico della storia della Rolls-Royce, mentre cerchiamo di fornire il futuro dell'aviazione, è ciò di cui sono fatti i sogni". Il record su 15 km ha invece battuto quello precedente di 292,8 km/h stabilito dal pilota collaudatore di aerei elettrici Steve Jones.

Rolls-Royce progetta 16 mini centrali nucleari