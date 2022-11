Inseguimento contromano in tangenziale: paura e delirio a Verona!

Inseguimento contromano in tangenziale

Tutto è partito da un controllo di routine dei Carabineri, i quali avevano notato un'Audi S6 con targa tedesca parcheggiata nei pressi di un parcheggio in via Pasteur, e due uomini fuori dalla berlina intenti a parlare. Alla vista delle autorità, i due individui sono saliti in fretta e furia in auto, hanno premuto l'acceleratore e si sono dati alla fuga. La S6 ha subito imboccato contromano la tangenziale sfrecciando a zig zag tra i veicoli che stavano transitando nel senso opposto di marcia. A causa delle pericolosissime manovre, la vettura si è scontrata con tre macchine. Il conducente di una di esse è rimasto ferito, è stato condotto in ospedale e ha ricevuto una prognosi di 7 giorni.

Fuggitivi arrestati

L'inseguimento si è concluso quando i fuggitivi hanno perso il controllo dell'Audi sbattendo contro il guardrail, venendo bloccati dai Carabinieri. I due non si sono comunque arresi: avrebbero infatti prima evitato di scendere dal mezzo e poi cercato di divincolarsi dai militari. Arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso, i due - che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e non hanno spiegato il motivo della fuga - sono in attesa di processo.

