Ilary Blasi si dà alle auto elettriche con Bastian

Il gossip su Ilary Blasi e Francesco Totti impazza. Prima la separazione, poi "i dispetti" tra borse e Rolex, poi l'uscita ufficiale dell'ex capitano della Roma con la sua Noemi, e ora la nuova fiamma della conduttrice . Si tratta dell' imprenditore tedesco Bastian , con cui Ilary si è concessa una romantica fuga a Zurigo , durante la quale sono stati immortalati dai fotografi e le immagini hanno fatto immediatamente il giro del web. Di lui sappiamo che vive a Francoforte e ha un debole per il lusso, tra cui le auto, come testimonia la sua Audi e-tron nera , il cui prezzo parte da 86mila euro .

Svolta ecologica per Ilary?

Passione per le auto elettriche? L’Audi e-tron è la prima vettura 100% green del Marchio tedesco. Cuore pulsante sono i due motori completamente elettrici: la versione 50 quattro eroga fino a 313 CV, la versione 55 quattro fino a 408 CV. Grazie alla potente batteria agli ioni ad alta tensione, l’autonomia supera i 400 km. Insomma, nuova vita per Ilary e svolta ecologica, dato che - stando alle foto apparse su riviste e in rete - la vedremo spesso a bordo della vettura elettrica del suo ultimo amore. E come contorno, hotel e spa di lusso, come è accaduto in questi giorni a Zurigo.

Francesco Totti e Ilary Blasi si dicono addio: le Ferrari e Lamborghini da dividersi