Una Rolls-Royce da 420 mila euro: il "regalino" del rapper alla compagna

Il modo migliore per farsi perdonare dopo un litigio tra fidanzati? Regalare una Rolls-Royce da 420 mila euro. Probabilmente tra il rapper americano Lul Uiz Vert e la sua ragazza non c'è stata alcuna discussione, ma siamo sicuri che alla prossima lite la bella cantante si ricorderà del "sobrio" regalino che il suo ragazzo ha voluto farle per il compleanno.