Carburanti, flessione su benzina e diesel nonostante taglio allo sconto accise

I prezzi di Quotidiano Energia

L'elaborazione di Quotidiano Energia invece registra dati differenti. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service pare essere stabile a 1,739 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 1,730 e 1,744 euro/litro (no logo 1,740). Sul fronte servito invece la verde si attesta a 1,884 euro/litro.

Passando al diesel in modalità self, la segnalazione è di 1,814 euro/litro, con le compagnie fra 1,804 e 1,822 euro/litro (no logo 1,810). In modalità servito è a 1,960 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi fra 1,892 e 2,010 euro/litro (no logo 1,863). Il Gpl si attesta fra 0,782 e 0,793 euro/litro e per finire il metano si posiziona fra 2,248 e 2,470 (no logo 2,392).

Le parole dell'Unione Nazionale Consumatori riguardo l'aggiornamento dei prezzi di benzina e diesel sottolineano "come sia scontato che i distributori abbiano alzato i prezzi dei carburanti, traslando sui consumatori la riduzione dello sconto delle accise decisa irresponsabilmente dal governo Meloni".

