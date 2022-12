Bestemmiare alla guida è reato: lo dice il Codice Penale

Perdere la panzienza alla guida è molto facile. Tra automobilisti poco pratici al volante, maltempo, asfalto dissestato e lunghe file è abitudine ormai farsi scappare qualche parolaccia di troppo. Queste espressioni però sono consentite solo se non superano un certo limite, ovvero se non si trasformano in bestemmie. In tal caso, il Codice Penale è molto chiaro sul fatto che sia reato.