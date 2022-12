L'imprenditore che ha parcheggiato una Porsche in terrazzo

Ci sono desideri destinati a pochi nel mondo. Gente che si può permettere il lusso di sognare di avere un'auto come una Porsche parcheggiata all'interno della propria abitazione. Uno di questi fortunati è l' imprenditore belga Luc Vanderfeesten , salito all'onore delle cronache per aver piazzato una Porsche 919 nel terrazzo del suo attico , all'ottavo piano di un palazzo.

Una Porsche 919 dentro casa...

Vanderfeesten è stato in realtà facilitato dal suo mestiere, ovvero titolare dei concessionari Porsche delle città di Eindhoven e Maastricht. Ma anche dal fatto di essere un pilota della Casa tedesca (ha corso la Carrera Cup e anche a Le Mans). Quella che si è fatto parcheggiare nel terrazzo di casa non è in realtà la vera 919 che ha corso a Le Mans nel 2016, bensì una replica fedelissima, seppur con oltre 600 kg in meno (pesa 200 kg contro gli oltre 800 della vera auto da corsa).

"Alla mia partner ho detto che..."

E se qualcuno si stesse chiedendo come ha fatto Vanderfeesten a farsi "dare il permesso" dalla moglie, è lo stesso imprenditore a spiegare: "Sono riuscito a convincere la mia partner che si trattava di un'opera d'arte". Molti fan dell'automobilismo sportivo non avrebbero neanche avuto bisogno di una giustificazione.

