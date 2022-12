Lupo scappa dall'auto che lo insegue: il video fa insorgere il web

"Scanno i lupi": il fratello di Ghedina travolto dalle polemiche

L'inseguimento tra auto e lupo

L'animale infatti è chiaramente terrorizzato dalla vettura e dai fari che ne disturbano la vista. Il lupo, che è una delle specie protette nel nostro Paese, è costretto a correre molto velocemente per mantenere la distanza dal veicolo, che con la sua andatura non fa altro che provocarlo.

"Comportamento perseguibile e deplorevole"

Il video è stato pubblicato anche sul canale Telegram di Limet, Centro Meteo Ligure, che ha fermamente condannato l'episodio con queste parole: "Si tratta di un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole. Tallonare gli animali selvatici con l'auto ingenera in essi un elevato grado di stress e paura che può indurli ad improvvisi cambi di direzione, con conseguente rischio di impatto. Di notte poi la luce dei fanali può abbagliare gli animali, che quindi faticano a capire in che direzione muoversi. Oltre a tutto ciò, si consideri che l'inseguimento può determinare un grande dispendio di energie per gli animali, il che non è certo un bene. In caso di incontro ravvicinato, è sempre consigliabile accostare l'auto, inserire le luci di stop e attendere che l'animale o gli animali escano dalla carreggiata".