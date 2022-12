Brasile-Croazia, quando le supercar sono da... Mondiale

Brasile e Croazia, due tra le pretendenti alla vittoria del Mondiale 2022 in Qatar, si sfideranno oggi per agguantare un posto in semifinale, coi verdeoro che partono favoriti. Anche se i vicecampioni del mondo non sono da sottovalutare. Tra le due squadre infatti vi sono due caratteristiche in comune: la prima, la più evidente, è che entrambe possono vantare calciatori dalla tecnica sopraffina, protagonisti nei maggiori club europei. La seconda caratteristica comune è che molti di questi calciatori sono amanti delle supercar.