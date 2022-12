McLaren Lavoie Series 1, il primo monopattino elettrico di Woking

McLaren si aggiunge alla lista, già lunga, di costruttori automotive che hanno deciso di proporre sul mercato un monopattino elettrico . Anche se in realtà la Casa inglese si limita a concedere il proprio marchio in licenza , lasciando il compito di progettare e sviluppare il mezzo ad altre società affiliate. Come la Lavoie , che ha introdotto il suo Series 1 .

Lavoie Series 1: frenata rigenerativa e autonomia

Series 1 pesa 16,5 kg, ha un sistema di illuminazione composto da luci integrate nel posteriore e una luce anteriore a forma triangolare con unità a LED laterali. Sarà presente la frenata rigenerativa nella ruota posteriore, e nonostante non siano ancora stati resi noti i dati tecnici, l'autonomia dovrebbe aggirarsi sui 50 km circa. Il monopattino si integrerà anche con un'app dedicata che permetterà di svolgere diverse funzioni, tra cui il blocco del motore, l'allarme qualora il mezzo venga spostato senza il permesso del proprietario, il tracking GPS e la navigazione con pittogrammi sul display.

Flowfold, tecnologia da F.1

Il Lavoie Series 1 si distingue dagli altri monopattini per il fatto di poter essere piegato in tre parti: questa tecnologia chiamata Flowfold è ispirata al comportamento delle sospensioni delle monoposto di Formula 1, ambito in cui McLaren può certamente dire la sua, e consente di aprire e chiudere il monopattino in pochi secondi premendo un pulsante. Lavoia Series 1 di McLaren arriverà sul mercato nei primi mesi del 2023. Il prezzo, dato il brand, sarà necessariamente più alto rispetto alla concorrenza, e supererà i 1.000 euro.

