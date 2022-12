L'Autopilot Tesla non funziona: altro disastroso test

Un altro test sul sistema Autopilot di Tesla è fallito. La prova è stata effettuata da un conducente su una Model 3 a Edmonton, in Canada. I test vengono fatti principalmente per l'elemento sicurezza e poi per verificare se il software ha bisogno di modifiche o miglioramenti. In questo caso, essendo l'auto a guida autonoma, le precauzioni non dovrebbero essere mai troppe. Eppure Tesla, con questa prova dimostra ancora una volta di non essere pronta all'Autopilot. Grazie ad essa, il tester si è reso conto che l'Autopilot in condizioni invernali ha bisogno ancora di essere visto e sarebbe quindi meglio se non si usasse.