Max Verstappen, all’asta la sua auto: è una Honda da "soli" 60mila euro

Fino al 19 dicembre, collezionisti e appassionati hanno tempo per portarsi a casa una Honda Civic Type-R GT. Non una vettura come le altre, bensì l’auto privata del campione di F1 Max Verstappen, quella che il pilota ha guidato nel tempo libero durante la sua prima stagione da campione del mondo. A metterla in vendita Catawiki, sito leader nelle aste di oggetti davvero particolari, e questo lo è di certo. Secondo le stime, la Honda ha un valore compreso tra 50.000 e 60.000 euro, e oltre all’illustre proprietario, ha dalla sua il fatto di essere in ottime condizioni.