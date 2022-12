Argentina-Croazia: Messi e Brozovic si sfidano al rombo di supercar

Manca sempre meno alla proclamazione dei nuovi campioni del mondo. I Mondiali 2022 in Qatar stanno infatti volgendo al termine e sale la tensione partita dopo partita. Tensione che scenderà in campo anche stasera, 13 dicembre, durante l'attesa semifinale Argentina-Croazia: sfida solo sul rettangolo verde? Assolutamente no. Come sappiamo bene, i calciatori hanno un debole per le auto e tra le loro collezioni di supercar la competizione si fa davvero agguerrita.