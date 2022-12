A Venezia spunta il camion nero che inneggia a Mussolini

Perché era parcheggiato di fronte all'hotel?

Lo stupore è grande anche in colei che ha condiviso sui social il video, la deputata del Partito Democratico Rachele Scarpa, che ha riempito il filmato (originariamente girato da dei cittadini veneti) di didascalie polemiche verso il camion in nero: il mezzo pesante con l'effige di Benito Mussolini sulle portiere e la scritta "Duce" era parcheggiato su una chiatta da trasporto di fronte all'Hotel Bauer. Si suppone infatti che il camion sia uno dei tanti fornitori dell'albergo. Ma di certo, è un veicolo che non può passato certo inosservato. Tanto che è stato "preso d'assalto" dagli smartphone dei tantissimi turisti che affollano le strade di Venezia.

Avviate le indagini

È intervenuto anche il mondo della politica. "Uno sfregio a Venezia che non si comprende come sia potuto accadere… - ha affermato la segretaria del PD veneziano, Monica Sambo - è una vergogna inaccettabile e non si capisce come possa avere transitato indisturbato sino a Venezia per poi addirittura essere trasportato sul Canal Grande. Ci aspettiamo che tutte le istituzioni si schierino e intervengano a difesa dell'Italia democratica e antifascista". In seguito alle numerose segnalazioni, sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini: nel nostro Paese infatti l'apologia del fascismo è un reato.

