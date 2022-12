Ferrari, sotto l'albero di Natale c'è una mega sorpesa per tre fortunati tifosi

Per tre appassionati Ferrari, questo Natale non sarà come gli altri, perché il loro grande sogno è stato realizzato. In che modo? Iniziamo col dirvi che nel corso deglu anni, la Casa di Maranello è stata contattata in ogni modo dai fan, di tutte le età. Tra questa nutrita schiera di fan, ne sono stati scelti tre che hanno finalmente visto esaudire il proprio desiderio: visitare la fabbrica di Maranello, ma soprattutto fare un giro a bordo delle vetture del Marchio. Insomma, passare qualche ora nel tempio delle auto e della F1, tra presente e futuro.