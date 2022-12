Whatsapp, la nuova funzione ti dice dov'è l'auto

Molto spesso quando si esce e si parcheggia, non è raro dimenticarsi del posto in cui si è lasciata la propria utilitaria. Questo accade molto di più quando ci si ritrova in grandi parcheggi di città, affollati di auto, come magari possono essere i centri commerciali. Nonostante si cerchi di ricordare il piano e la fila esatta, è sempre un problema al ritono.

Quante volte si è passato del tempo a cercarla per interminabili minuti? Magari anche con il timore che l'abbiano rubata e poi in realtà... eccola lì. Ma nel frattempo è passata un'ora e gli altri impegni sono slittati. Bene, pare che Whatsapp abbia trovato la soluzione. Come? Avrà una funzionalità che permetterà di inviare messaggi a se stessi. Capiamo bene a cosa, in questo caso, può servire.

Arriva la chat con se stessi

L'app di messaggistica, come anche Facebook, si evolvono continuamente e ci sono sempre tantissimi aggiornamenti utili al fine di migliorare anche la propria esperienza con queste applicazioni. La funzionalità di Whatsapp può essere usata come blockenotes in cui si segnano tutte le cose necessarie da ricordare, e si può impostare la cancellazione della conversazione che avverrebbe entro 24 ore.

In questo caso, per ricordarsi dove è stata parcheggiata la propria utilitaria, il da farsi è semplice: si apre la chat con se stessi e si clicca sulla graffetta, poi si schiaccia “Posizione” e si scrive la posizione giusta. Una volta sbrigati gli impegni quel che resta da fare è cliccarci sopra. Quindi, in sintesi: dopo aver parcheggiato l'auto, ci si invia la propria posizione di quest'ultima e, nel momento in cui bisogna andarla a prendere, basterà aprire il messaggio e poi Google Maps potrà fare il resto.

